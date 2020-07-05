Önce kaza yapıp kaçmaya çalıştı, sonra gazeteciye saldırdı

Karabük'te kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan ve yakalanan alkollü sürücü, hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 78 AS 568 plakalı otomobil, 1003 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 34 F 2878 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.A. yönetimindeki 34 F 2878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halinde bulunan 78 AZ 982 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan E.K., 300 metre gittikten sonra trafik polisleri tarafından durduruldu. Kazanın ardından E.K., polis merkezine götürülürken, şahsın yapılan alkol testinde 252 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sağlık raporu alınmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen E.K., polisler tarafından tekerlekli sandalye ile götürüldüğü sırada kalkarak kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırmaya kalkıştı. Şahsı zor tutan polis ekipleri, işini yapan gazeteciye "çekme sende" diyerek müdahale etti. Şahsı zor zapt eden polis ekipleri hastaneye girdi.

Otomobil sürücü İ.A. ise kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirterek, "Vurdu bana buraya kadar sürüklendik. Orada durabildi, artık kaçıyor muydu gidemedi mi bilemedim" dedi.