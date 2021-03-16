Op. Dr. Kaya: "Ani hava değişimleri hastalıklara yol açıyor"

Dr. Nihat Kaya, ani ısı ve hava değişikliklerinin birçok hastalığa yol açtığına dikkat çekerek, bu hastalıkların başında nezle ve gribin yer aldığını belirtti.

Grip ve nezlede yaşanan nefes alma zorluğunun bir çok hastalık için risk faktörü olduğunu vurgulayan Op. Dr. Nihat Kaya "Nefesi burundan alabilmek ağızdan almaya göre çok daha güvenli ve sağlıklıdır. Aldığımız havayı mikrop ve bakterilerden süzen ve filtreleyen burun, havayı ısıtıp nemlendirerek herhangi bir kuruma olmaksızın soluk borusuna oradan da akciğerlere iletmektedir. Ağızdan alınan hava boğaz kuruluğu, horlama ve herhangi bir filtreleme olmadığından daha sık hastalanmaya yol açıyor" diye konuştu.

Özellikle düzenli ve sağlıklı nefes alamayan kişilerin horlama, yorgun uyanma, uykuyu tam alamama, boğaz kuruluğu gibi bir çok sorunla karşılaştıklarını ifade eden Kaya, burun spreylerinin anlık çözümler sunduğunu ve tedavi edici bir yönünün olmadığını belirtti.

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde burun eğriliği deviasyon sorunu olduğunu dile getiren Kaya, “Deviasyon yani burun eğriliği en sade anlatımla burnu iki kanala ayıran bölümün, doğuştan veya herhangi bir darbeyle bir tarafa kayması ve nefes almayı zorlaştırması sorunudur. Genizden konuşma, boğaz ve uyku problemleri, koku alabilme yetisinin kaybı gibi önemli sorunlara yol açan burun eğriliği sorunu için uygulanan deviasyon operasyonu cerrahi müdahaleyle yapılan ve burun kanalını tıkayan kısımların ortadan kaldırılmasını amaçlayan tedavi yöntemidir. Piezo Ultrasonik Cerrahi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak burun kemik ve kıkırdaklarının şekillendirilmesini sağlayan en yeni teknolojidir. Operasyon sonrası ağrı, morluk ve şişlikleri ciddi oranda azaltan bu teknoloji ile hastalarımız konforlu bir tedaviye ulaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmenin vücudun bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu aktaran Kaya, sigaradan tamamen ve tümüyle uzak durmanın sağlık için olmazsa olmazların başında yer aldığını sözlerine ekledi.