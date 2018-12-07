Or-Koop Bölge Birliği'nden Yenice'de eğitim semineri

Zonguldak-Bartın ve Karabük il ve ilçeleri Orman Kooperatifleri Üst Birliği tarafından Yenice'de eğitim semineri düzenlendi.

Yenice Orman İşletmesi Salonu'nda yapılan eğitim seminerine,Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Or-Koop Genel Müdürü Erdem Kaplan, Or-Koop MYBMüdürü M. Ünal Özdoğru, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Müdürü Erdal Baharoğlu, Tarım Orman ve İlçe Müdürü Hakan Yılmaz, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Yenice Orman İşletme Müdürü Serhat Sugeçti, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Üst Birlik Başkanı Sabri Özgün, Kooperatif Başkan ve yöneticileri ile kooperatif üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını Üst Birlik Başkanı Sabri Özgün yaptı. Özgün; “Bugün burada yılda bir kez de olsa geleneksel hale getirdiğimiz eğitim seminerimiz için toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi, 11 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, bundan bölme ormanlarda çalışan orman köylülerimiz, 5 yıl süreyle uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almak zorundalar. 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren bu belgeyi almayan hiç bir kimse ormanlarda çalışamayacak. Bildiğiniz gibi, geçen yıl başlattığımız bu uygulama ile bazı orman köylülerimiz bu belgelerini almışlardı. Bu yıl bu sayıyı çoğaltmak için kurslarımız ve sınavlarımız devam edecek. Orman İşletmesi ile birlikte tespit ettiğimize göre, Yenice'de bin 131 kişi ormanlarda çalışıyor. Bu kişiler mutlaka ve mutlaka bu belgeyi almak zorundalar.” dedi.Daha sonra söz alan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'da; “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin ekmeği bu ormanlardan. Ben de bir köylü çocuğuyum. Kader bizi buralara getirdi. Sizlerle, şehirde lüks bir mekanda değil, ormanda, sayvanda birlikte olmaktan daha çok mutlu olurum. Sizlerle buralarda olmaktan mutlu olacağım. Sorunlarımız yok demiyorum. Bu sorunları hep birlikte aşacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.Or-Koop Genel Müdürü Erdem Kaplan'da eğitim semineri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, karşılıklı soru cevap şeklinde tamamlandıktan sonra sona erdi.