Orhan, “KARDEMİR çok güzel bir yere gelmiş ve önü açılmıştır”

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, 2010 yılından beri verdikleri haksız rekabet mücadelesi sonrası atanan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte KARDEMİR'in son yıllarda kara geçmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Murat Orhan yaptığı açıklamada, KARDEMİR yönetimini oluşturan 3 aile ile ilgili sıkıntıları dile getiren ve hukuksal bir mücadeleye 2010 yılından itibaren girdiklerini belirterek, “Bu dönemde yaşananları kısaca izah etmek gerekirse bu ailelerin yönetimlerin KARDEMİR'de haksız rekabet yaptıklarını haykırdık. Sermaye Piyasası Kurulu da bu haykırışımıza istinaden bir rapor düzenledi. Bu raporda haksız rekabetin varlığını tespit etmişti. Bunun akabinde de gerek yerel gerek ulusal basın vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyurmaya çalıştık” dedi.

Mücadelelerini duyurmak amacıyla hazırladıkları bin adet klasör dosyayı iktidar partisine, muhalefet partilerine ve Türkiye'deki her yere gönderdiklerini ifade eden Orhan, “Haykırışımızın sebebi açıktı. KARDEMİR'de oluşan haksızlıklara dur demekti. O günkü Sermaye Kurulu Piyasası Kurulu raporunda da enteresan bir nokta ve tespit vardı. Tespit KARDEMİR'i oluşturan 3 aileye yüzde 76.4 oranında KARDEMİR ürünleri aktarılmıştır diyordu. Bunlarla haklılığımız bir bir ortaya çıkıyordu” diye konuştu.

Mücadele sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslerini duyduğunu aktaran Orhan, “İlk önce KARDEMİR'e 3 tane bağımsız yönetim kurulu üyesi gönderdi. Bu arkadaşlar ilk geldiğinde KARDEMİR ile ilgili bahsetmiş olduğumuz konulara değindiler. Bunların sonucunda hükümete bir rapor gönderdiler. Demek ki söylediklerimiz doğruydu ki Cumhurbaşkanımız bunun akabinde KARDEMİR'e 2020 yılı Kasım ayında 9 tane yönetim kurulu üyesini gönderdi. Ailelerin oyları ile Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen yönetim kurulu üyelerimiz oluştu. Bu yönetim kurulu üyelerimizle 2020 yılının Kasım ayında göreve başladıktan sonra KARDEMİR 2021 yılında tarihi bir rekor kırdı. 3.8 milyar TL kar ile karşımıza çıktı. Bunu demir çelik sektörünün iyi gidişine bağlayabilirler ama bunun tesadüf olmadığını 2022 yılında gördük. Bu yılda sektör kötü olduğu halde ilk 6 aylık dönemde KARDEMİR 2.3 milyar TL'lik tekrar kar açıkladı” ifadelerini kullandı.

20 yıldır KARDEMİR yönetimini oluşturan üç ailenin olduğu dönemde hiç kar edilmediğinin altını çizen Orhan, şu ifadelere yer verdi: “Bu arkadaşların sığınacakları bazı konular var. Biz kar etmedik ama KARDEMİR'de yatırımlar yaptık diye. Neydi yaptıkları yatırımlar. Ray Profil Haddehanesi, Kangal Haddehanesi ve Tren Tekeri Haddehanesinin kurulması. Buradan şunu söylemek istiyorum. 2021 yılında 3.8 milyar TL kar ortalama kurla yaklaşık 450 milyon dolarlık bir kar oluyor. Biz Kangal Haddehanesini 80 milyon dolara, Ray Profil Haddehanesini de 120 milyon sayarsak 200 milyon dolar yapıyor. Tren Tekeri Haddehanesini de döke saça kursan 50 milyon dolar. Yani yaptıkları 3 tane fabrika 250 milyon dolar yapar. 450 milyon dolardan 250 milyon doları çıkarırsanız 200 milyon dolar kasanızda para kalır. Yani sığınacak hiçbir limanda olmamıştır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve gönderilen yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Orhan, başarılı yönetimlere her zaman ihtiyaç olduğunu aktardı.

KARDEMİR yönetimini oluşturan şirketlerin bir taraftan yönetim kurulu diğer taraftan müşteri olmasının sakıncalı olduğunu yıllardır dile getirdiklerini kaydeden Orhan, “Ticaret müsaadelerinin iptali için davalar açtık. Bu uygulamaları KARDEMİR'in de yapması gerekiyordu. Buradan KARDEMİR Yönetim Kuruluna da seslenmek istiyorum. Şuanda sanırım Çağ Çelik firması KARDEMİR'in yönetiminde ticaret yaparak duruyor. Kamil Güleç Bey'in yönetiminde bulunmuş olduğu Çağ Çelik firmasına KARDEMİR'in ticaret yapma müsaadesi mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. KARDEMİR'in hukukçularına da sesleniyorum. Yerel mahkemenin verdiği kararı bire bir uygulamalarını talep ediyorum. Bu çerçevede orada bulundukları mahkeme kararları ile geçmiş yıllardaki haklılığımız ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda gösterdiği mücadelede muhalefet partilerinin yanında olmamasına tepki gösteren Orhan, şunları söyledi: “2021 yılında 3.8 milyar TL, 2022'nin ilk 6 ayında 2.3 milyar TL kar ederken Cumhurbaşkanımızı takdir etmeleri gerekir Buradaki haksızlığı ve yapılanların yanlışlığını görmüştür. Buraya gönderdiği arkadaşlarımız da burayı çok güzel yönettiler ve yönetmeye devam etmektedirler. Sonuç olarak KARDEMİR çok güzel bir yere gelmiştir. Daha da önü açılmıştır.”