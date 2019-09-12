Orman Fakültesi'nden Bahattin Çelik'e plaket

Dr. M. Bahattin Çelik'e teşekkür plaketi verdi.

Plaket takdiminde konuşan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar, Orman Fakültesinin Dekanlığının önemini belirterek, "Dekanlığınız döneminde Orman Fakültesine öğrenci alınması konusu başta olmak üzere, hem eğitim ve benzeri konularda yeni bir vizyon kazandırmış oldunuz hem de üniversitemiz ve fakültemizin tanıtımına müspet katkılarda bulundunuz. Görev yaptığınız süre zarfında özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akademik ve İdari çalışmalarınızın devam etmesini temenni eder, bundan sonraki hayatınızda başarılar dileriz” dedi.

Verilen plaketten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. M. Bahattin Çelik, bu görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu, asıl olanın bu görevleri yüz akıyla ve fedakar bir ruhla yapılıp sonradan gelene teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, Orman Fakültesinin bundan sonra daha da büyüyeceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

Daha sonra Çelik'e teşekkür plaketi takdim edildi.