İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulunduğu traktör devrildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sarıot İşletme Şefliği 123. Bölmede meydana geldi. Orman işçileri üretim bölgelerine giderken Erol Madak'ın kullandığı 78 YA 091 plakalı traktörün kayması sonucu devrildi. Kazada traktörde bulunan Ramazan Onat (42) olay yerinde can verirken, Erol Madak ve Furkan Madak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onat'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından traktörün altından çıkarılarak Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.