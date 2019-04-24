Orman işçilerinin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletmesine bağlı Bakraz bölgesinde orman üretimi yapan Mehmet Özgü ve Durmuş Kaskatı'nın üzerilerine kesim yaparken ağaç devrildi. Özgü ve Kaskatı'nın yanında bulunan orman köylüleri durumu 112 Sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Özgü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.