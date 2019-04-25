Orman kazası geçiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde dün akşam üzeri meydana gelen orman kazasında hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Özgü (51) son yolcuğuna uğurlandı.

Yenice Orman İşletmesine bağlı Bakraz bölgesinde orman üretimi yapan Mehmet Özgü ve Durmuş Kaskatı'nın üzerilerine kesim yaparken ağaç devrilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan yaralılardan Mehmet Özgü (51), tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Özgü (51) için Yenice Merkez caminde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Özgü'nün naaşı aile mezarlığına defnedilmek üzere Hisar Köyüne gönderildi.