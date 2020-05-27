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Orman kazasında hayatını kaybeden işçinin oğluna doğum günü sürprizi

Karabük’ün Yenice ilçesinde zabıta ekipleri, orman kazasında hayatını kaybeden Adem Arat’ın oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde zabıta ekipleri, orman kazasında hayatını kaybeden Adem Arat'ın oğluna doğum günü sürprizi yaptı.


Yenice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen ay kamyonundan boşalttığı tomruğun altında kalarak hayatını kaybeden orman işçisinin oğlu Arda Arat'a doğum günü pastasıyla sürpriz yaptılar. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde oturan Arda Arat, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı gün yeni yaşını kutlamaya hazırlanırken yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadı. 9 yaşına giren Arat, Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın tebrik ve selamlarını ileten ekibe gerçekleştirdikleri sürpriz için teşekkür etti.

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