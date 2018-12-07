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Ormancı gözüyle Yenice ormanlarında kar manzarası

Karabük’ün Yenice ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda muhteşem görüntüler oluştu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda muhteşem görüntüler oluştu.


Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kavaklı bölgesi karla kaplandı. Beyaza bürünen Yenice ormanları, Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan Şefik İnam tarafından görüntülendi.


Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyleyen Şefik İnam, "İşimiz dolayısıyla yaz kış ormanlardayız. Manzara fotoğraflarını çekmeyi çok seviyorum. Çekimlerimi cep telefonumla yapıyorum. Bugün de iş dolayısıyla ormana çıktık ve karla karşılaştık. Bu eşsiz güzel manzaraları kaçırmamak için telefonumla da görüntüledim. Yenice Ormanları yaz kış çok güzel" dedi.

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