Ormanda mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda araçları arıza yaptıktan sonra mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde Berat S., Erdi O. ve Yücel İ. isimli 3 arkadaş Sarıçiçek Yaylasına otomobilleriyle gezintiye çıktı. Ormanlık alanda araçları arıza yapan 3 kafadar bir süre yürüyerek telefonlarının çektiği noktadan 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra yol kenarında ekipler tarafından bulunan ve hipotermi tehlikesi geçiren 3 arkadaş araçlara alınarak ormanlık alandan indirildi.