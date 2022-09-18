Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, 5000 Evler Şahintepe mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.