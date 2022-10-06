İhlas Haber Ajansı

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Örtü yangında 3 dekarlık alan yandı

Karabük’te çıkan örtü yangınında 3 dekarlık alan yanarken, alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'te çıkan örtü yangınında 3 dekarlık alan yanarken, alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karabük köyü mahallesi ormanlık alanda henüz nedeni belrilenemeyn bir şekilde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aranzöz ve polis ekipleri sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesi ile çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

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