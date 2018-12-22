OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıya Karabük Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rafet Vergili, Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik ile OSB Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü OSB Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Vali Fuat Gürel, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmalar ziyaret etti.

Çelikoğlu Demir Çelik San. Tic. Ltd. Şti.'yi ziyaret ederek fabrikada incelemelerde bulunan Vali Gürel, Fabrikanın Yönetim Kurulu üyelerinden İlhan Özçelik'ten üretimi yapılan asansör rayları, asansör makine motorları ve demir çelik ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Işık Çelik San. Ve Tic. AŞ.'yi de ziyaret eden Vali Gürel, Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan ile fabrikada incelemelerde bulunarak her cins ve ebatta üretimi yapılan soğuk ve sıcak demir, profil, köşebent, lama, yuvarlak, nevrüllü, sac ve diğer demir çelik türleri hakkında bilgiler aldı.