OSCORP Savunma güvenlik şirketi yeni bir şirket daha kuruyor

Ş, güvenlik, eğitim ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösterecek yeni bir şirket kuracağını açıkladı.

Güvenlik alanında 10 bin özel eğitimli güvenlik personelinin istihdam edileceği şirkete, Black Lion İnternational Security A.Ş ismi verilerek Yönetim Kurulu Başkanlığına 'da Türkiye'nin tanınmış simalarından Kenan Altunç'un atanacağını açıkladı.

Uluslararası savunma sektöründe her geçen gün yenilikleriyle adından bahseden Oscorp savunma endüstrisi geçtiğimiz günlerde yurtdışında devlet ortaklı silah ve teçhizat üretim hattı kurulumundan sonra ulusal ve ulusalarası güvenlik ve eğitim şirketi kurma kararı aldı.

Ş Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada

"Yönetim Kurulumuzca, ulusal ve uluslararası alanda maden ocakları, yük transferleri , tesis güvenlik alanları yüksek fiziki seyahat güvenliği ve uluslararası eğitim alanlarında 2024 yılının ilk çeyreği hedef alınarak 10 bin özel eğitimli güvenlik personelinin istihdam edilerek yüzde 100 Oscorp savunma endüstrisi iştiraki olan güvenlik şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.