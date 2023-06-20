Osmanlı kenti Safranbolu çifte bayram yapacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "açık hava müzesi" olarak adlandırılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüz binlerce turist ağırlayamaya hazırlanıyor.

Osmanlı'nın şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede esnaflar, 9 günlük Kurban Bayramı'nda çifte bayram yapacak.

Türkiye'nin kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde tek yeri olma özelliği taşıyan Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Osmanlı kenti, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla misafirlerine keyifli bir tatil sezonu sunacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzamasının sektör için mutluluk verici bir haber olduğunu söyledi.

Yabancı turistte yüzde 522 artış

Bu bayramda deniz sezonu açıldığı için Safranbolu'nun rakiplerinin arttığını ifade eden Ergüder, "Ama Safranbolu her zaman çok iyi bir alternatif. Organizasyonunu yapmamış, tatil planını yapmamışlar için yakın bir turizm bölgesi. Yine biz bu bayramda, her bayramda olduğu gibi çok büyük bir yoğunluk yaşayacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda elimizdeki ilk 4 aya göre aldığımız istatistikler ve veriler de bunu doğrular nitelikte. Çünkü ciddi bir artış var. Geçen senenin ilk 4 ayına göre bu senenin ilk dört ayında yüzde 41 totalde artış var. Yabancı turistte yüzde 522 gibi bir artış var, dolayısıyla bu senenin iyi olduğunu görüyoruz" dedi.

Kültür ve doğa turizmi

Safranbolu'nun Kurban Bayramı'nı çok yoğun geçireceğini vurgulayan Ergüder, "Yani biz sadece kültür olarak bilinmek istemiyoruz. Kültürümüz şüphesiz var ve en temel olan kültür turizmi. Çünkü günün sonunda Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den kent ölçeğinde korunan tek kent, dolayısıyla bu anlamda çok önem taşıyor. Fakat bunu çeşitlendirebiliriz. Sezona göre Türkiye'de yüz ölçümü bakımından en büyük orman denizine sahip il Karabük. Haliyle ciddi güzel bir doğa turizmi yapabileceğimiz Yenice'miz var. Yakınımızda Pınarbaşı var. Yine kanyonlarıyla gayet güzel. Yani o da gerçekten sayılı örneklerden bir tanesi" diye konuştu.

Safranbolu'nun deniz turizmine de uygun olduğunu aktaran Ergüder, şunları kaydetti:

"Çünkü yakınımızda Filyos var. Filyos'ta çok geniş bir sahil bandı var. Konuklarımız buradan gidip yüzüp, akşam geri dönebilirler. Bunu trenle yapabilirler. Keyifli bir rota olur ve değişik bir yüzme molası olur onlar için. Dolayısıyla burada aslında biz çok yakınımızda denizi de sunuyoruz. Belki şehrin içinde değil ama çok yakınımızda yine Amasra var. Belki çok yoğun olacaktır ama Filyos'un gerçekten çok güzel. Dolayısıyla turizmin her alanında Safranbolu söz sahibi. Konuklarımızın bir kere gelip kültürü keşfedenlerin de bir daha gelip doğamızı keşfedemedikleri, geride kalan güzelliklerimizi keşfetmesini diliyorum. Herkesi Safranbolu'ya davet ediyorum."

400-500 bin ziyaretçi

İlçede 5 bin konaklama kapasitesi olduğunu açıklayan Ergüder, "Bu 5 bini 9 geceyle çarptığımızda zaten ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Buna tabii ki kara surları için güzergah olmamız, günübirlik turistimize eklediğimizde ben tahmin ediyorum ki, yine bir 400-500 bine bulması mümkündür. Çünkü süre çok uzun. Dolayısıyla ben iyi geçeceğini umut ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Otel İşletmecisi Alaattin Dizdar da Kurban Bayramında otellerde doluluk seviyesinin yüksek olduğunu aktararak, "Yıl bazında düşünürsek depremden dolayı iptallerimiz oldu. Durgunluk yaşadık 4. aya kadar. Binaların ve otellerin depremlere dayanıklılığı noktasında rapor istediler. Ondan dolayı iptaller fazla oldu fakat Ramazan Bayramında doluyduk, Kurban Bayramında da doluluğumuz devam ediyor. Bundan sonraki sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.