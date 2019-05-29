Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Osmanlı kenti Safranbolu, han, hamam, konaklarının yanı sıra, cam terası ve çeşit çeşit lokumlarıyla Ramazan Bayramı'na hazır hale geldi.

Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu'da, her bayram olduğu gibi bu Ramazan bayramı'da da otellerde yüzde 100'lük doluluk yaşanıyor. 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin tercihi yeniden Osmanlı Kenti Safranbolu oldu. Kültür turizmi alanında Türkiye'nin değerli kentlerinden biri olan Safranbolu'nun turizmine artı katan ve coğrafi işaret tescilli olan ‘Safranbolu lokumu için imalathaneler Ramazan bayramı için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Tatil amacıyla kente gelen yerli ve yabancı turistler için hazırlanan çifte kavrulmuş, safranlı, sade, çikolatalı ve gül yapraklı çeşit çeşit lokumlar esnafın yüzünü de güldürecek.

“Turistlerimizin hizmetindeyiz”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, otellerde doluluk oranın yüzde 100 olduğunu belirterek, “Uzun bir bayram tatiline giriyoruz. Şehrimiz turizm anlamında tercih edilen kentlerden birisi. Yoğun olması talep olması bizi mutlu ediyor. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz, biz buna hazırlıklarımızı yaptık ama gönlümüzden geçen turistleri daha iyi ağırlayabilmek. Bunu ilerleyen zamanlarda yapabileceğiz bu da bir alt yapı gerektiriyor. Bu bayram için belediye personelimiz olarak da gelen turistlerimizin hizmetindeyiz. Şehrimizde sıkıntı çekmeden, tatillerini yapmalarını ve mutlu bir şekilde bu kentten ayrılmalarını istiyoruz” dedi.

“Çarşı ve yeni yerleşim bölgesinde de trafik sorunumuz var” diyen Köse, “Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık ama bayramla ilgili uygulamamız tam anlamıyla yetişmiyor. Bir sonraki bayramda inşallah daha hazırlıklı karşılayacağız inşallah turistlerimizi. Bayramda demeyelim bundan sonra gelecek olan yaz sezonunda da diğer zamanlarda da gelecek olan turistlerimizi karşılayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlerleyen zamanlarda turizme kazandırılır diye düşünüyorum”

Tünel 1645 projesi ile ilgili bilgi veren Köse, “Orada incelemelerimizi yaptık. Alt yapısı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış değil. Bu çalışmaları takip ediyoruz. Tamamlandığında ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde kullanabileceğine emin olduktan sonra bu projenin hayata geçirilmesine izin vereceğiz. İlerleyen zamanlarda turizme kazandırılır diye düşünüyorum. Birlik beraberliğin hoşgörünün ve paylaşımın yoğun bir şekilde yaşandığı bir ramazan geçirdik. Ramazan bayramının da ülkemiz için barış sevgi getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer ise, yıllardır bayramların yaklaştığında hazırlıklar yapmaya başladıklarını belirterek, önceden sadece kürklü lokum dedikleri Hindistan Cevizli Lokum bulunduğunu fakat gün geçtikçe müşterilerin istekleri doğrultusunda Çifte kavrulmuş, Safranlı, Sade ve Çikolata kaplı lokumların üretildiğini söyledi.

“Müşterilerimize taze ürün sunalım diye düşünüyoruz”

Safranbolu'da 9 günlük tatilin 4 veya 5 gününün yoğun ve dolu dolu geçeceğini düşündüklerini kaydeden Sezer, “Biz 8-10 ton civarında hazırlık yapıyoruz. Bunu bayram içerisine de yaydık. Talep oldukça üretimi hızlandırabilecek kapasitedeyiz. Çok fazla stok yapmadan müşterilerimize taze ürün sunalım diye düşünüyoruz. Bayram içerisine gelecek talebe göre üretimi hızlandırarak planladığımız hedefe ulaşırız diye düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Türk Lokumları ismini duyurmaya başladık”

Dünyaya Türk Lokumu ismini duyurmayı istediklerini dile getiren Sezer, şunları söyledi:

“Yakın bir zamanda Amerika'ya da lokum göndermeye başladık. Bir dostumuz vasıtasıyla California eyaletinde o çevredeki marketlere ürünlerimizi soktuk. Orada da Türk Lokumları ismini duyurmaya başladık. Yavaş yavaş oluyor bu işler o yüzden daha fazla ülkeye ürünü ihraç ederiz.”