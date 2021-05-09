‘Osmanlı kenti' Safranbolu'nun tanıtım videosu büyük beğeni topladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerinin gösterilmesi için hazırlanan tanıtım videosu büyük beğeni topladı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında tarihi geleneksel konakların bulunduğu tarihi ilçe için tanıtım videosu hazırladı. Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini barındıran Safranbolu ilçesinin tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.