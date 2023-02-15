Osmanlı kentinde kar etkili oluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Karabük'te, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından şehrin birçok bölgesi beyaza büründü. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Şehir hayatı, yaşantısı ve yapılarıyla Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan tarihi Safranbolu'da, konaklar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan tarihi yapılar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük'te 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Açıklamada, 2 greyder, 1 beko-loder, 4 pick-up araç ile 436 kilometrelik yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.