Osmanlı şehri Safranbolu bayram öncesi hareketlenmeye başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ramazan Bayramına sayılı günler kala hareketlenmeye başladı.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu'da yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanıyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapıları görmek isteyen ve hafta sonunda güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların tercihi tarihi ilçe oldu.

Tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp, müze ve konakları gezen tatilciler, Ramazan Bayramı öncesi esnafında yüzünü güldürmeye başladı.

Esnaflardan İsmail Yılmaz, “Okullar da kapanda, çok fazla hareketlilik var. Bayramdan da ümitliyiz. Bölgede bu süreçte çok program yapan var duyduğumuza göre” dedi.

Otellerin son günlerde dolmaya başladığını belirten Yılmaz, Safranbolu'nun İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere çok yakın olduğu için son günlerde sürprizler yaşadıklarını söyledi.