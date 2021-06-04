"Osmanlı'nın parmak izi" Safranbolu, nitelikli turistlerin dikkatini çekecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan çalışmalarla alım gücü yüksek, nitelikli turistlerin dikkati çekilmeye çalışıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, köprü, çeşme ve camiler gibi tarihi yapıların yer aldığı Safranbolu, Covid-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe kötü günler geçirdi. Kültür turizminin en önemli noktalarından birisi olan tarihi ilçenin, kademeli normalleşme kapsamında açılan turizm sezonunda beklentisi oldukça yüksek. Safranbolu Belediyesi, korona virüs öncesi yılda binlerce turistin ziyaret ettiği kente, alım gücü yüksek ve nitelikli turistlerin dikkatini çekmek için çalışmalar başlattı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarihi kentte turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, “Çünkü bir seneyi kayıp olarak geçirdik. Bütün turizm sektöründeki kentler gibi bizde maalesef turiste hasret bir dönem geçirdik. Yeni dönemde inşallah turistleri Safranbolu'ya bekliyoruz” dedi.

Turistlerin dikkatini çekmek için hem belediye hem de STK'lar ile çalışmalar yaptıklarını ifade eden Köse, “Bu noktada Safranbolu'da aktif olarak çalışmaya başlayan Safranbolu Turizmciler Derneği ile birlikte bize benzeyen kentlere ziyaretler yaparak benzer sorunlara nasıl çözümler bulunmuş, burada etkinlik olarak farklı neler yapılabilir diye çalışmalar yapmaya başladık. Aynı zamanda tanıtıma katkıda bulunacağını düşündüğümüz Türkiye'de turizm konusunda uzman, adını duyurmuş kişilerle iletişime geçerek burada ağırlamayı planlıyoruz. 9-10 Haziran'da Saffet Emre Tonguç ve Serdar Büyükkoyuncu kentimize gelecekler ve ‘Yereli takip et' diye sosyal medyada, Ece Basmacı'nın öncülüğünde ağırlayacağız. Onun çok büyük tanıtıma katkıda bulunacağını düşüyoruz” diye konuştu.

Safranbolu Turizmciler Derneği ile birlikte Safranbolu'nun turizmle ilgili problemlerini masaya yatırarak ortak çalışmalar yapmaya başladıklarını da aktaran Köse, şunları söyledi: “Safranbolu'nun bir noktasında İnstagram fotoğraf çekim noktası belirledik. Bununla ilgili bir kampanya başlatılacak. O noktada fotoğraflarını çekip bizim belirlediğimiz hashtag ile paylaşım yapanlara Safranbolu'da ücretsiz bir konaklama imkanı sağlanacak”

Alım gücü yüksek ve nitelikli turistlerin Safranbolu'ya dikkatini çekmek için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Köse, “Burada hizmetin kalitesi ve alım gücü yüksek turistin gelmesi birbirini besleyen şeyler. Biz burada esnafın daha iyi daha kaliteli hizmet sunarak gelirini ile yükseltmesini istiyoruz. Amacımız Safranbolu'da nitelikli turist dikkatini çekmeye çalışmak. Bu konuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.