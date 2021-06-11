Osmanlı'nın yaşama biçimini yansıtan Kaymakamlar Evi'nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi evler arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne bağlı olarak hizmet veren Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu tamamlandı. 18 ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu evleri arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu için Vilayetler Birliği'nden 600 bin TL destek sağlanmıştı. Safranbolu için en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Kaymakamlar Müze Evi, düzenlenen etkinlikte yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'da değişik müzelere ihtiyacın olduğunu söyleyerek, kentte gelecek haftadan itibaren yeniden yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başlayacağını söyledi.

Safranbolu'nun dünyanın ve Türkiye'nin gözbebeği bir merkezi olduğunu ifade eden Vali Gürel, “ Yılda 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir bölge. Fakat 1.5 senedir mücadele ettiğimiz bir salgınla karşı karşıyayız. Bundan dolayı da özellikle Safranbolu'nun tarihi güzelliklerini gösteremez olduk. İnsanlar hafta sonu cıvıl cıvıl, neredeyse üst üste olan misafirlerimiz gelmez oldu. 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinden dolayı geçen haftadan itibaren sokakların dolduğunu misafirlerin gelmeye başladığını memnuniyetle gözlemledik. İnşallah bundan sonraki süreçte aşılamanın hızlanmasıyla beraber salgının belli bir aşamaya geldiğini düşünüyoruz” dedi.

Gürel, ‘Safranbolu'da bir Anadolu ve Osmanlı kentinden dolaşıyor gibisiniz' diyerek, Sokakların her bir ayrıntısını gezdiğimizde 18 ve 19. yüzyıla kadar gidebiliyorsunuz. Çok güzel bir kent. 2019 yılında 318 bin konaklama gerçekleşmişti ve bunun 80 bin civarı yurtdışından özelikle Çin, Tayland, Tayvan ülkelerinden geliyordu. Pandemi sürecinde bunlar azaldı ama inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ziyaretçi rakamları artmaya başlar ve çarklar yeniden dönmeye başlar. Artık turizminde normale dönmesini arzuluyoruz. Kahve, Çikolata, gibi değişik müzelere ihtiyacımız var. Safranbolu Müze kent diyoruz ama bu yetmiyor. Bizim müze sayımızı değişik konularda arttırmamız lazım. Gelen misafirlere bunları göstermemiz lazım ve gelen misafirleri burada daha fazla tutabiliriz.” diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'de birer konuşma yaparak restore edilen tarihi Kaymakamlar Müze evinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek müze evi gezdi.

Açılışa, Vali Fuat Gürel'in yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ile protokol üyeleri katıldı.