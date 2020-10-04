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Otluk alanda çıkan yangın mezarlığı sarmadan söndürüldü

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın köy mezarlığını sarmadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın köy mezarlığını sarmadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Belen köyünde mezarlık yakınında çevre temizliği yapıldıktan sonra yakılan ateş, otluk alana sıçradı. Kuru otlar nedeniyle hızla yayınlan alevlere vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle müdahale etmesine rağmen sonuç alamayınca durum Orman İşletmesi ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan orman işletme müdürlüğüne ait arazöz ve belediyeye ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın köy mezarlığına 1 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

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