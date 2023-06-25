Otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu: 5 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası köyü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Altun (55) idaresindeki 34 GDD 629 plakalı otomobil, Kastamonu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Gülsen, Elif, Muhammed ve Yadigar Altun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Altun ailesinin Kurban Bayramı dolayısıyla kiraladıkları araçla memleketleri Kastamonu'ya gittikleri öğrenildi.