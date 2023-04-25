Otomobil alev aldı, esnafın müdahalesiyle yangın söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halinde olan otomobil, yakıt kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halinde olan otomobil, yakıt kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı. Çevredeki esnafların alevlere yangın tüpleriyle zamanında müdahalesi, otomobilde büyük hasarın oluşmasını engelledi.
Olay Kazdağlı Meydanı mevkiinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAT 977 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracını durdurup inmesinin ardından araç alev aldı. Çevredeki esnafların yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahale alevlerin büyümesini engellerken araçtaki hasarın büyümesini önledi. Otomobildeki yangının yakıt kaçağından çıktığı öğrenilirken araç çekici yardımıyla kaldırıldı.