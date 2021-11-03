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Otomobil, buğday dikim makinesine çarptı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki buğday dikim makinesine çarptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki buğday dikim makinesine çarptı.


Kaza, ilçeye bağlı Kirkille Mahallesinde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük'e giden, İ.Ö. idaresindeki 78 BE 577 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan R.Ç.'ye ait traktörün arkasına bağlı buğday dikim makinesine çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, mal sahibi aracına zarar veren sürücüden şikayetçi oldu.

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