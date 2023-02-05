Otomobil ceviz ağacına çarptı: 2 yaralı

Karabük'te bir otomobilin ceviz ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine seyir halindeki Ş.K. yönetimindeki 06 ZIS 54 plakalı otomobil, Navsaklar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ceviz bahçesine girdi. Otomobil bahçedeki ceviz ağacına çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücüler olayı ekiplere haber verirken, olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu H.F. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.