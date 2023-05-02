Otomobil, dönüş yapan tırla çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te dönüş manevrası yapan tıra otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Eskipazar karayolu Aşağı Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Oktay Akyüz (35) yönetimindeki 78 BB 028 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken Aşağı Kızılcaören istikametine dönüş yapmak isteyen Yıldıray Kızıltepe(26) yönetimindeki 78 AAB 420 plaka sayılı çekici ve ona bağlı 34 SE 2018 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücü ile yolcu olarak bulunan Kamil Yılmaz (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.