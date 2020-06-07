İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Karabük-Kastamonu karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 55 BK 977 plaka otomobil, Kastamonu ili istikametinden Karabük'e seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj bariyerine çarptı. Kazada M.U ve Ö.F.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.