İhlas Haber Ajansı

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Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

Karabük’te park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Karabük'te park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.


Kemal Güneş Caddesi'nde park halindeki Ramazan M.'ye ait 78 AAL 835 plakalı Dacia marka otomobilin motor bölümünden kedi sesi duyan vatandaşlar durumu sürücüye bildirdi. Uğraşlara rağmen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. İtfaiye erleri salamla besledikleri kediyi barınağa teslim etmek üzere yanlarında götürdü.


Ramazan M., vatandaşların park halindeyken aracına kedinin girdiğini belirtmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

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