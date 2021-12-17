Otomobil stokçuluğu operasyonunda 51 kişi hakkında adli kontrol kararı

Karabük Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otomobil stokçularına yönelik 50 ilde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrıldı, 51 şüpheli hakkında ‘fiyatları etkileme' suçundan gözaltı kararı verildi. İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı hakkında adli kontrol kararı verilirken, yakalanan şüphelilerin ise ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde gerek yazılı gerek görsel medyadaki "sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve 'sıfır kilometre' otomobil piyasasında tekel oluşturulduğu, tekel oluşturulan piyasada bayilerden toplanarak stoklanan otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde manipülasyon yapılarak fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmak suretiyle haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği" haberleri üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerinden kurulan özel ekibin talimatlar doğrultusunda rapor hazırladığı da aktarılan açıklamada, "Rapor incelendiğinde, araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınladığı raporlara göre, 2021 yılında (aralık ayı hariç) 675 bin 107 sıfır kilometre otomobil satıldığı, 2021 yılında satılan otomobillerin 60 bin 216'sının ise kasım ayında satıldığı, 2021 yılı satış rakamları son 10 yılın satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisiyle açıklanamayacağı, otomobil arzında 2018 yılında toplam 620 bin 937, 2019 yılında toplam 479 bin 060, 2020 yılında toplam 772 bin 788 otomobil satıldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, önceki yıllara nazaran kayda değer bir eksiklik bulunmadığı, mevcut fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.