İhlas Haber Ajansı

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Danışment mevkisinde meydana geldi. Ş.Ö. (57) idaresindeki 35 AKE 783 plaka sayılı araç ile Bartın istikametinden Safranbolu istikametine seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan ormanlık alana uçtu. Takla atan araçta bulunanlar yaralandı. Araç sürücüsü Ş.Ö. ile araçta bulunan K.Ö. ve N.Ö.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ile müdaheleyi yaptı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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