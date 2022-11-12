Otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak'ta meydana geldi. Ferdi Akman'a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.