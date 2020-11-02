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Otomobilden cep telefonu çalan 2 şüpheli yakalandı

Karabük’te otomobilden cep telefonu hırsızlığı yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük'te otomobilden cep telefonu hırsızlığı yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde 16 Ekim tarihinde otomobilden çalınan cep telefonu hırsızlığı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemelerde şüphelilerin O.Ö ve S.K olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli 13 günün ardından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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