Otomobilin çarptığı engelli vatandaş dehşet anlarını anlattı

Karabük'te tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mustafa Koraman, yaşadığı o dehşet anlarını anlattı.

Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidini kullanarak tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Mustafa Koraman'a (46) hızla gelen Murat G. idaresindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etsiyle yola savrulan Koraman'ın yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Koraman kaza anını İHA muhabirine anlattı. Koraman, “Yeni yapılan köprüden aşağı indikten sonra yaya geçidinden geçerken vatandaşın biri dur dedi. Bende geçerken araba bana geldi vurdu. Vurunca ben bir tarafa akü bir tarafa fırladı. O arada ben aküleri toplayacağım diye uğraştım. O arada 112 geldi, beni hastaneye getirdi” dedi.

2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesine rağmen bu kurala kimsenin uymadığını söyledi.

“Kaldırıma çıkmasaydı ilk önce ona vuruyordu”

Şoförlerin engelli vatandaşlara, yaşlılara saygılı olmalarını istediğini ifaden Koraman, “Neredeyse o arkadaşa da çarpıyordu. Kaldırıma çıkmasaydı ilk önce ona vuruyordu” diye konuştu.

“Engellilere duyarlı olmak lazım”

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz, 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı olduğunu belirterek, “Arkadaşımız yaya geçidinden geçerken bir kaza geçirmiş. Allahtan çok bir sıkıntısı yok, hayati tehlikesi yok. Ancak sürülere diyoruz ki öncelikli yaya, öncelikle insan. Engellilere duyarlı olmak lazım. Yaya geçitlerine, kontrolsüz kavşaklara gelirken kontrollü bir şekilde geçilmesi gerekiyor” dedi.

Yılmaz, kazada zarar gören akülü aracının tamir edileceğini ve en kısa zamanda sıkıntısının giderileceğini belirtti.