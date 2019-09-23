Otomobilin çarptığı karaca telef oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarptığı karaca, veteriner kliniğinde yapılan ameliyata rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Karabük'ten Eflani ilçesine giden E.B. idaresindeki otomobil, yola fırlayan karacaya çarptı. Sürücü E.B. ayaklarında kırık oluşan ve hareket edemeyen karacayı görünce durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı karacayı Safranbolu'daki veteriner kliniğine götürdü. Karacanın yapılan kontrollerinde üç ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Tedaviye alınan ve ameliyat edilen karaca, iç kanama sonucu telef oldu.