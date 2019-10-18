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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıklar Kayası Kavşağı'nda E.G. (24) idaresindeki 67 AAY 989 plakalı otomobil, Ali İrfan Büyükbaş Caddesi istikametine dönüş yapmak isterken merkez istikametine seyreden R.C. (41) idaresindeki 27 ADA 276 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinden geçen sağlık personeli tarafından yapıldı. Yaralı sürücü yakınlarına yaralandığını haber vererek iyi olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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