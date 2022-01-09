Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yalçın K. (28) idaresindeki 43 UR 115 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Mücahit Kaygısız'a (22) çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrularak aracın üzerine düşen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Kaygısız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yalçın K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.