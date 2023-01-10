Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Bulak Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 78 BJ 658 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan E.İ.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.