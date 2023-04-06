Otomobilin yan yattığı kaza anı kameraya yansıdı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin yan yatması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

500 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde 78 SF 613 ve 67 TL 393 plakalı iki otomobilin kavşakta çarpışma anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 78 SF 613 plakalı otomobilin, 67 TL 393 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin yan yattığı yer aldı. Kaza sonrası diğer otomobil sürücü ve çevredeki vatandaşların yan yatan otomobilin yanına koştuğu görülüyor.