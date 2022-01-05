Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre R.M.U idaresindeki 14 ABE 423 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1026. Sokak'ta aynı istikamette ilerleyen S.Ç. idaresindeki 78 SP 479 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.