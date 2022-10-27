Karabük'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiyi göre, Şirinevler Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki 37 KL 336 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 16 ATL 571 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.