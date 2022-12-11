Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. M.V. idaresindeki 78 AY 853 plakalı otomobil, E.A. yönetimindeki 78 AAZ 741 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.