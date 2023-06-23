İhlas Haber Ajansı

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Otomobillerin ters yönde tehlikeli yolculukları kamerada

Karabük’te iki otomobilin ters yönde giderek yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Karabük'te iki otomobilin ters yönde giderek yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.


Olay, Zonguldak Caddesinde meydana geldi. İsimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Yenice istikametine ters yönde giderken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Karşı istikametten başka bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı engellerken, iki otomobil sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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