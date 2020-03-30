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Ovacık ilçesinde vatandaşlar sağlık taramalarından geçiriliyor

Karabük’ün Ovacık ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlık taramalarından geçirilme işlemleri devam ediyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlık taramalarından geçirilme işlemleri devam ediyor.


İlçe jandarma ve sağlık ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında vaka sayılarının artmasını önlemek ve vatandaşlarını sağlığını korumak amacıyla sağlık taramasını sürdürdü. Ayrıca korona virüs ile ilgili il dışından gelen vatandaşlar ile köylüler bilgilendirildi.

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