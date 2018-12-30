Ovacık'ta 2 ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik iki ahşap kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ambarözü köyünde kullanılmayan Rıfat Yılmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Kadir Yücel ait eve de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.