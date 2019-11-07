Ovacık'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Ovacık Hasan Denli Kültür Evi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya; Ovacık Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, ilçe protokolü ile Ovacık ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.