Ovalı Göleti yıllık yaklaşık 16.5 milyon lira katkı sağlayacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden ve 5 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanmasını imkan sağlayacak olan Ovalı Göleti yıllık 16 milyon 440 bin lira ülke ekonomisine katkı sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışmaları sürdürüyor. Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden Ovalı Göleti de binlerce dekar tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayacak.

Ovalı Gölet'inde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tamamlanacak olan gölette depolanacak su ile 5 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Gövde sıyırma ve dolusavak kazıları, cebri boru imalatları ve batardo dolgusu imalatlarının devam ettiğini ifade eden Balta, çalışmaların Eylül ayında bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Balta, “Temelden yüksekliği 43 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 188 bin metreküp olan Karabük Eskipazar Ova Gölet'i tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 16 milyon 440 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.