Özbekistan heyeti Karabük Üniversitesi'ni ziyaret etti

Özbekistan'ın Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nden gelen 11 kişilik akademik heyet, Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ziyaret kapsamında KBÜ'de yürütülen bilimsel araştırma faaliyetleri ile lisans, lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlerine sağladığı eğitim ve araştırma imkânlarını, uluslararasılaşma yönünde atılan adımları yakından inceleme fırsatı buldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Özbekistan akademik heyetini Rektörlük Senato Odası'nda ağırladı. Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler aktaran Polat, Karabük Üniversitesi'nde Türki Cumhuriyetlerden iki bin kadar uluslararası öğrenci bulunduğunu ve Türki Cumhuriyetlerle olan akademik iş birliğine her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.

Gerçekleşen ziyaret ve yapılan akademik iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Marufjon Kayumov uluslararası akademik iş birlikleri için yaptıkları araştırmalarda Karabük Üniversitesi'ni seçtiklerini söyledi. Kaymuov, KBÜ ile yapılacak akademik iş birliklerine çok önem verdiklerini belirterek, “Birçok ülkeyle anlaşmalarımız var ancak Türkiye ile olan ilişkilerimiz çok farklı. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Aynı kökten geliyoruz. Atalarımız ve dilimiz aynı hepimiz kardeşiz. Bu sebeple burada olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bizlerde sizleri Fergana Vadisi'nde ağırlamayı çok isteriz” dedi.

Heyet görüşmelerin ardından yerleşkede bulunan KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi, Demir Çelik Enstitüsü Laboratuvarlarını ve Nostaljik Araç Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Marufjon Kayumov, Teknoloji Fakültesi Dekanı Jamoliddin Ergashev, Tekstil Ürünleri Teknolojisi Bölüm Başkanı Juramirza Kayumov, Hafif Sanayi Ürünleri Tasarım Teknolojisi Bölüm Başkanı Nabijon Maksudov, Depolama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Alisher Mirzaev, Pazarlama Departmanı Başkanı Gulbahor Solieva, İşletme Bölüm Başkanı İbrahimov Isroil, Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Muhammed Alihanov, Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Abdurasul Pirnazarov, Kimyasal Teknoloji Bölümü Profesörü Ulbulsin Eshbaeva, Kimya Teknolojisi Dekanı Dilmurod Uktamov yer aldı. KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslarararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan görüşmede hazır bulundu.