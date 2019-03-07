Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi ile protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi ile Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi (Kokand State Pedagogical Institute) arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi, Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi ile Mevlana anlaşması imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İş birliği kapsamında Karabük Üniversitesi, Kokand Devlet Pedogoji Üniversitesi Rektörü ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyaret kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistanlı mevkiidaşı Prof. Dr. Azizcan Eminov ile makamda bir araya gelerek, ikili iş birliklerinin artırılması konusunu ve iki üniversitenin ortak çalışma yapabileceği alanları görüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından iki rektör Mevlana Değişim Programı protokolünü imzaladı.